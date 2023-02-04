Як депортованим до РФ громадянам повернутись в Україну без документів: пояснення

Депортовані до РФ громадяни можуть повернутись в Україну без документів. Для цього потрібно оформити посвідчення особи на повернення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"З початком повномасштабного вторгнення росіяни вчиняють численні воєнні злочини проти цивільного населення України. Депортація є одним з таких злочинів окупантів, коли сотні тисяч цивільних українців вимушено опиняються на ворожій території, часто без документів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у листопаді 2022 року уряд запровадив експериментальний проєкт для оформлення посвідчення на повернення в Україну депортованих людей.
Більш детальну інформацію щодо оформлення необхідних документів для повернення в Україну можна знайти на сайті Мінреінтеграції.
Нагадаємо, що 1 грудня, українець, якого примусово вивезли до РФ, оформив посвідчення на повернення в Україну у рамках експериментального проекту.
Раніше ми писали, що за словами президента України Володимира Зеленського, російська влада за час окупації депортувала 11 тисяч дітей.
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