Як депортованим до РФ громадянам повернутись в Україну без документів: пояснення

Депортовані до РФ громадяни можуть повернутись в Україну без документів. Для цього потрібно оформити посвідчення особи на повернення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"З початком повномасштабного вторгнення росіяни вчиняють численні воєнні злочини проти цивільного населення України. Депортація є одним з таких злочинів окупантів, коли сотні тисяч цивільних українців вимушено опиняються на ворожій території, часто без документів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у листопаді 2022 року уряд запровадив експериментальний проєкт для оформлення посвідчення на повернення в Україну депортованих людей.

Більш детальну інформацію щодо оформлення необхідних документів для повернення в Україну можна знайти на сайті Мінреінтеграції.