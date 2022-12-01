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Перший депортований українець оформив посвідчення для повернення із РФ

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Київ, Четвер 01 грудня 2022 16:26
Перший депортований українець оформив посвідчення для повернення із РФ Фото: перший депортований українець оформив посвідчення для повернення із РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні, 1 грудня, українець, якого примусово вивезли до РФ, оформив посвідчення на повернення в Україну у рамках експериментального проекту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram МВС України.

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну більше одного мільйона українців було депортовано з окупованих територій. У цих людей було вилучено, викрадено або знищено документи, що засвідчують їхню особу та підтверджують належність до громадянства України.

Тому українці, рідні яких втратили українські документи, стали заручниками та були насильно вивезені на територію РФ, можуть звернутися до поліції та оформити своїм рідним посвідчення на повернення в Україну.

Оформлення посвідчення безоплатно та здійснюється протягом п'яти робочих днів з дня подання заяви-анкети встановленого зразка. Термін дії документа – 3 місяці.

Раніше ми писали, що за словами президента України Володимира Зеленського, російська влада за час окупації депортувала 11 тисяч дітей.

Також повідомлялося, що росіяни депортували до Криму 12 вихованців Олешківського інтернату Херсонської області.

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