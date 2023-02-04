RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как депортированным в РФ гражданам вернуться в Украину без документов: объяснение

Фото: Как депортированным в РФ гражданам вернуться в Украину без документов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Депортированные в Россию граждане могут вернуться в Украину без документов. Для этого нужно оформить удостоверение личности на возвращение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"С началом полномасштабного вторжения россияне совершают многочисленные военные преступления против гражданского населения Украины. Депортация является одним из таких преступлений оккупантов, когда сотни тысяч гражданских украинцев вынужденно оказываются на вражеской территории, часто без документов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ноябре 2022 года правительство ввело экспериментальный проект для оформления удостоверения на возвращение в Украину депортированных людей.

Более подробную информацию по оформлению необходимых документов для возвращения в Украину можно найти на сайте Минреинтеграции.

Напомним, что 1 декабря украинец, которого принудительно вывезли в РФ, оформил удостоверение на возвращение в Украину в рамках экспериментального проекта.

Ранее мы писали, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, российские власти за время оккупации депортировали 11 тысяч детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине