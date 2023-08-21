Як далі розвиватиметься наступ ЗСУ в Запорізькій області: думки експертів

"Трикутник" у Запорізькій області

Важливість населеного пункту Роботине пояснює Владислав Селезньов. За його словами, це один із ключових укріпрайонів Росії на відрізку між підконтрольним Оріховим та окупованим Токмаком. Який окупанти перетворили на фортецю на шляху до ще одного важливого вузла - Мелітополя.

"Є так званий трикутник, місія якого - закрити підходи і сухопутний коридор до Криму. Це трикутник між містами Василівка, Токмак і Мелітополь. І коли українська армія прорветься на Токмак, уся захисна мережа росіян може серйозно порушитися. Але очевидно, що навряд чи цей процес буде швидким, оскільки ворог посилює оборону", - зазначив він у розмові з виданням.

З чого складаються лінії оборони окупантів Запорізької області

Минулого тижня CBS News повідомляло про прогрес у наступі на Токмак. За словами неназваного американського чиновника, ЗСУ подолали мінне поле на північ від міста і розпочали штурм першої лінії оборони. CBS не вказує, на якій відстані від Токмака розташована ця лінія, але, ймовірно, йдеться про Роботине.

Швидкому просуванню тут заважають три лінії оборони. Перша складається з мінних полів глибиною в кілька кілометрів, на другій зосереджено артилерію, техніку та особовий склад, а на третій - тилові позиції для накопичення ресурсів.

Яка ситуація з мінуванням позицій

Але щоб вийти на Токмак, потрібно буде пройти Новопрокопівку, Ільченкове, Солодку Балку і Червоногорку. Експерт Олександр Коваленко каже, що це друга лінія оборони і там, дійсно, менше мінних полів.

"На другій лінії стоїть бронетехніка та артилерія, тому проблема буде не стільки в мінних полях, стільки в зіткненнях із мотострілецькими підрозділами та механізованою компонентою", - наголосив він.

Владислав Селезньов дивиться на ситуацію менш оптимістично.

"Прямо зараз ворог продовжує мінувати рубежі на південь від Роботино, намагаючись зупинити наш наступ. А що стосується панівних висот, то це логіка підтримки підрозділів, що наступають. Потрібно їх зайняти, щоб бачити, що робить ворог, і в більш зручних умовах вести бойові дії. Думаю, на це і будуть орієнтуватися наші сили - насамперед на зайнятті висот і системному руйнуванні потенціалу путінської армії", - розповів він у коментарі РБК-Україна.

Росіяни перекидають додаткові підрозділи для утримання села Роботине

За даними ISW, бажання Росії утримати Роботине змусило перекинути частини 7-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії з Херсонської області та деякі формування із зони між Донецькою та Запорізькою областями. При цьому через брак резервів оголюються інші ділянки, що загалом послаблює оборону і може відкрити перед Україною нові можливості.

Селезньов зазначає, що південний сухопутний коридор до Криму прикриває збірна солянка зі 105 тисяч російських військових, які хоча б за рахунок маси спробують зупинити Сили оборони.

"Чи допоможе це ворогові? Сумніваюся. А щодо перекидання підрозділів, то його мають оцінювати наші розвідувальні структури. Ключова ж проблема, з якою стикається ворог, - він не знає, де саме і в який проміжок часу атакуватиме українська армія. На південному напрямку таких ділянок щонайменше чотири - район Василівки, Роботиного, Урожайного та Вугледара (дві останні в Донецькій області, - ред.). Час від часу на всіх цих ділянках пожвавлюються бойові зіткнення, і противник зобов'язаний буде реагувати", - додав експерт.

Більш детально про ситуацію в Роботиному, його тактичне значення і про те, як розвиватиметься контрнаступ після його звільнення, - у матеріалі РБК-Україна.