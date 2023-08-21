Как дальше будет развиваться наступление ВСУ в Запорожской области: мнения экспертов

"Треугольник" в Запорожской области

Важность населенного пункта Работино объясняет Владислав Селезнев. По его словам, это один из ключевых укрепрайонов России на отрезке между подконтрольным Ореховым и оккупированным Токмаком. Который оккупанты превратили в крепость на пути к еще одному важному узлу - Мелитополю.

"Есть так называемый треугольник, миссия которого - закрыть подходы и сухопутный коридор в Крым. Это треугольник между городами Васильевка, Токмак и Мелитополь. И когда украинская армия прорвется на Токмак, вся защитная сеть россиян может серьезно нарушиться. Но очевидно, что вряд ли этот процесс будет быстрым, поскольку враг усиливает оборону", - отметил он в разговоре с изданием.

Из чего состоят линии обороны оккупантов Запорожской области

На прошлой неделе CBS News сообщало о прогрессе в наступлении на Токмак. По словам неназванного американского чиновника, ВСУ преодолели минное поле к северу от города и начали штурм первой линии обороны. CBS не указывает, на каком расстоянии от Токмака расположена эта линия, но, вероятно, речь идет о Роботино.

Быстрому продвижению здесь мешают три линии обороны. Первая состоит из минных полей глубиной в несколько километров, на второй сосредоточена артиллерия, техника и личный состав, а на третьей - тыловые позиции для накопления ресурсов.

Какова ситуация с минированием позиций

Но чтобы выйти на Токмак, нужно будет пройти Новопрокоповку, Ильченково, Сладкую Балку и Червоногорку. Эксперт Александр Коваленко говорит, что это вторая линия обороны и там, действительно, меньше минных полей.

"На второй линии стоит бронетехника и артиллерия, поэтому проблема будет не столько в минных полях, столько в столкновениях с мотострелковыми подразделениями и механизированной компонентой", - подчеркнул он.

Владислав Селезнев смотрит на ситуацию менее оптимистично.

"Прямо сейчас враг продолжает минировать рубежи к югу от Работино, пытаясь остановить наше наступление. А что касается господствующих высот, то это логика поддержки наступающих подразделений. Нужно их занять, чтобы видеть, что делает враг, и в более удобных условиях вести боевые действия. Думаю, на это и будут ориентироваться наши силы - прежде всего на занятие высот и системное разрушение потенциала путинской армии", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

Россияне перебрасывают дополнительные подразделения для содержания села Работино

По данным ISW, желание России удержать Работино заставило перебросить части 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из Херсонской области и некоторые формирования из зоны между Донецкой и Запорожской областями. При этом из-за нехватки резервов оголяются другие участки, что в целом ослабляет оборону и может открыть перед Украиной новые возможности.

Селезнев отмечает, что южный сухопутный коридор в Крым прикрывает сборная солянка из 105 тысяч российских военных, которые хотя бы за счет массы попытаются остановить Силы обороны.

"Поможет ли это врагу? Сомневаюсь. А что касается переброски подразделений, то ее должны оценивать наши разведывательные структуры. Ключевая же проблема, с которой сталкивается враг, - он не знает, где именно и в какой промежуток времени будет атаковать украинская армия. На южном направлении таких участков минимум четыре - район Васильевки, Работино, Урожайного и Угледара (два последних в Донецкой области, - ред.). Время от времени на всех этих участках оживляются боевые столкновения, и противник обязан будет реагировать", - добавил эксперт.

Более подробно о ситуации в Работино, его тактическом значении и о том, как будет развиваться контрнаступление после его увольнения, - в материале РБК-Украина.