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Як чотири Швейцарії. 30% території України потребує очищення від вибухівки

Фото: заступник міністра МВС Мері Акопян (mvs gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Приблизно 30% території України наразі забруднено вибухонебезпечними предметами. Планується, що всю вибухівку вдасться прибрати за 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву під час брифінгу заступниці міністра МВС України Мері Акопян.

"Близько 174 тисяч квадратних кілометрів території України на сьогодні залишаються забрудненими, по аналізу і оцінкам наших фахівців. Це складає приблизно 30% наших територій. Територія забрудненої частини України на сьогодні - це чотири Швейцарії", - розповіла вона.

За її словами, це дуже демонстративно і яскраво говорить про реальну ситуацію в Україні з замінуванням.

"Ми ставимо дуже амбітну мету, що ми всі ці території зможемо очистити протягом 10 років. Це здається багато, але для таких видів робот це мало. Головне, над чим сьогодні працюємо", - посилити нашу спроможність рухатися у таких темпах", - констатувала Акопян.

Як повідомлялося, Європейський союз виділить понад 1 мільйон євро на розмінування території України.

Також Японія та Камбоджа планують допомогти Україні розмінувати її територію. Саме тому зараз ведеться робота над спеціальним тристороннім проектом.

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