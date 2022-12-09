Как четыре Швейцарии. 30% территории Украины требует очистки от взрывчатки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление во время брифинга заместителя министра МВД Украины Мэри Акопян.

"Около 174 тысяч квадратных километров территории Украины на сегодняшний день остаются загрязненными, по анализу и оценкам наших специалистов. Это составляет примерно 30% наших территорий. Территория загрязненной части Украины на сегодняшний день - это четыре Швейцарии", - рассказала она.

По ее словам, это очень демонстративно и ярко говорит о реальной ситуации в Украине с заминированием.

"Мы ставим очень амбициозную цель, что мы все эти территории сможем очистить в течение 10 лет. Это кажется много, но для таких видов робот это мало. Главное, над чем сегодня работаем", - усилить нашу способность двигаться в таких темпах", - констатировала Акопян.