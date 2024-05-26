Как быть на связи при отключениях электроэнергии: советы Минреинтеграции

Российские военные почти ежедневно наносят удары по энергетическим объектам Украины, что в свою очередь приводит к нехватке электроэнергии и отключениям света и связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Заменить свет мы не можем, однако оставаться на связи даже при отключениях вполне возможно. Чтобы оставаться на связи, воспользуйтесь национальным роумингом.

Для этого отключите автовыбор сети:

Для Android это "Настройки" - "Мобильная сеть" (или "Подключение") - "Оператор".

Для IOS - "Параметры" - "Сотовые данные" - "Выбор сети".

Найдите и выберите доступную сеть:

Vodafone UA,

UA-KYIVSTAR,

LIFECELL.

Если подключиться не удалось, попробуйте снова или выберите другую сеть. После подключения проверьте возможность исходящего вызова или SMS.

Если же что-то пошло не по плану, вы можете загрузить карту "Пунктов несокрушимости". Так вы всегда найдете ближайшее место, где можно зарядить телефон, подключиться к интернету или совершить телефонный звонок.

Загрузить карту можно в приложении Действие.