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Як будуть діяти графіки відключення світла 5 червня: відповідь "Укренерго"

Ілюстративне фото: графіки відключення світла в Україні 5 червня (ecoflowukraine.com)
Автор: Наталія Кава

В Україні у середу, 5 червня, відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всього дня. Вони будуть діяти по всіх областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

За прогнозами "Укренерго", впродовж всієї доби споживання електроенергії буде вищим за встановлені ліміти.

Окрім цього ліміти буде встановлено для усіх областей. У випадку їх перевищення аварійні відключення буде застосовано для усіх категорій споживачів.

"Завтра, 5 червня, з 00:00 та впродовж доби по всій території України для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії", - сказано у повідомленні.

Відключення світла в Україні

Російська Федерація під час масштабних обстрілів по енергетиці навесні цього року знищила понад 80% генерації електроенергії в Україні.

Через це по всій країні вводяться графіки споживання електроенергії - вони можуть бути як графікові, так і аварійні.

Аварійні вводять у випадку, випадку, якщо споживання електроенергії виходить за межі встановлених на день лімітів.

Зокрема, через споживання електроенергії у Хмельницькому були змушені скоротити кількість тролейбусів на маршрутах.

У Києві та по всіх областях сьогодні вводились аварійні відключення світла через перевищення лімітів споживання.

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