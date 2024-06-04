Как будут действовать графики отключения света 5 июня: ответ "Укрэнерго"

В Украине в среду, 5 июня, отключение света по графику будет происходить в течение всего дня. Они будут действовать по всем областям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
По прогнозам "Укрэнерго", на протяжении всех суток потребление электроэнергии будет выше установленных лимитов.
Кроме того, лимиты будут установлены для всех областей. В случае их превышения аварийные отключения будут применены для всех категорий потребителей.
"Завтра, 5 июня, с 00:00 и в течение суток по всей территории Украины для каждой области будут действовать лимиты на потребление электроэнергии", - говорится в сообщении.
Российская Федерация при масштабных обстрелах по энергетике весной этого года уничтожила более 80% генерации электроэнергии в Украине.
Поэтому по всей стране вводятся графики потребления электроэнергии - они могут быть как графиковые, так и аварийные.
Аварийные вводят в случае, если потребление электроэнергии выходит за пределы установленных на день лимитов.
В частности, из-за потребления электроэнергии в Хмельницком были вынуждены сократить количество троллейбусов на маршрутах.
В Киеве и во всех областях сегодня вводились аварийные отключения света из-за превышения лимитов потребления.
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