Як буде регулюватися ринок криптовалют в Україні: відповідь НБУ

За його словами, в питаннях упровадження стандартів роботи цього ринку Україна не сильно відрізнятиметься від інших європейських країн, але можуть бути певні особливості, додав він.

"Регламент має враховувати певні правові реальності, зокрема наявність двох регуляторів (НБУ та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) і відповідний поділ сфер регулювання ринку фінансових послуг між ними. Тобто регулювання має бути приведено до національних реалій, але це не суперечить тому, що концептуально ми маємо йти до одного з ЄС стандарту", - розповів Макарчук.

Обережна позиція НБУ

Раніше перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що криптовалюта є ризикованим інструментом.

Рожкова нагадала про офіційну позицію НБУ, який не вважає криптовалюту платіжним засобом, "і це те, що слід пам’ятати громадянам".

"До речі, у світі відношення до криптовалют не є однозначним. І ми вже були свідками серйозних потрясінь на цих ринках у США, коли виявлялося, що криптовалюти, які мали бути забезпечені фізичними доларами, виявилися незабезпеченими нічим, і це дуже великі ризики", - сказала вона.

Перший заступник голови НБУ зазначила, криптовалюта - "це не засіб платежу, це не гроші, це інший активи, тому, якщо люди хочуть їм скористатися, нехай зважують на ризики, які там присутні".