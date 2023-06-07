Как будет регулироваться рынок криптовалют в Украине: ответ НБУ

По его словам, в вопросах внедрения стандартов работы этого рынка Украина не будет сильно отличаться от других европейских стран, но могут быть определенные особенности, добавил он.

"Регламент должен учитывать определенные правовые реальности, в частности наличие двух регуляторов (НБУ и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) и соответствующее разделение сфер регулирования рынка финансовых услуг между ними. То есть регулирование должно быть приведено в национальные реалии, но это не противоречит тому, что концептуально мы должны идти в один из ЕС стандарт", - рассказал Макарчук.

Осторожная позиция НБУ

Ранее первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что криптовалюта является рискованным инструментом.

Рожкова напомнила об официальной позиции НБУ, не считающего криптовалюту платежным средством, "и это то, что следует помнить гражданам".

"Кстати, в мире отношение к криптовалюте неоднозначно. И мы уже были свидетелями серьезных потрясений на этих рынках в США, когда оказывалось, что криптовалюты, которые должны были быть обеспечены физическими долларами, оказались необеспеченными ничем, и это очень большие риски", = сказала она.

Первый замглавы НБУ отметила, криптовалюта - "это не средство платежа, это не деньги, это другой активы, поэтому, если люди хотят им воспользоваться, пусть учитывают риски, которые там присутствуют".