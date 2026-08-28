Як бізнесу заробляти на системах зберігання енергії: пояснення D.TRADING

В компанії D.TRADING, що входить в Групу ДТЕК, розповіли як інвестори можуть заробляти на системах накопичення енергії.

Керівник відділу по роботі з ВДЕ, УЗЕ та розподіленою генерацією D.TRADING Єгор Захарченко в інтерв'ю виданню розповів, що технології гнучĸості та наĸопичення елеĸтроенергії створені для заробітĸу на різноманітних ринĸових ситуаціях. А максимальний результат дає саме міĸс роботи на усіх доступних сегментах ринĸу.

"Поточна волатильність українського ринку створює для цього значні можливості. У періоди літньої спеки дохідність одного циклу для двогодинної батареї може сягати близько 30 тис. грн на 1 МВт", - зазначив Єгор Захарченко.



За оцінкою D.TRADING, двогодинна батарея може окупитися приблизно за 3-4 роки - при капітальних інвестиціях до 300 тис. євро на 1 МВт потужності і за умови ефективного комерційного управління.



Водночас керівник європейського напряму торгівлі електроенергією Станіслав Дудка додав, що розвиток накопичувачів у Болгарії, Румунії, Греції та інших країнах, міждержавні перетоки та подальша інтеграція європейських ринків впливають на торгові можливості за межами окремої країни.



"Батарея конкурує не лише з батареєю за сусідньою підстанцією. У дедалі більш інтегрованому європейському ринку накопичувачі в одній країні впливають на цінові можливості в сусідніх ринках", - пояснив Дудка.

Зазначається, що для українського інвестора це означає, що при моделюванні проєкту потрібно враховувати не лише прогноз українського ринку, а й розвиток накопичувальних і маневрових потужностей у сусідніх країнах.



Інвестиційна цінність BESS дедалі більше визначатиметься не лише інвестиціями, потужністю та ємністю батареї. На перший план виходять:

якість прогнозування;

доступ до кількох сегментів ринку;

комбінація різних джерел доходу;

регіональна торгова експертиза;

кредитна якість контрагента;

правильно структурований контракт.

"Побудувати батарею - це лише перша частина інвестиційного рішення. Друга - визначити, хто і за якою моделлю управлятиме її доходом протягом наступних років", - підсумували в матеріалі.