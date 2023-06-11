Як бізнесу приєднатись до програми "єВідновлення": алгоритм дій

До програми держдопомоги "єВідновлення" також може приєднатись бізнес, який займається продажем будівельних матеріалів й надання послуг з ремонту житла.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Щоб приєднатись до програми, бізнес повинен працювати за наступними MCC-кодами продавця:
Для того, щоб взяти участь в програмі, в першу чергу, необхідно заповнити заявку на порталі "Дія":
Статус заяви можна буде відстежувати в реальному часі в кабінеті на порталі. Повідомлення про приєднання прийде на електронну пошту.
Українська влада запустила програму, у рамках якої жителі країни можуть отримати виплати до 200 тисяч гривень у разі, якщо їхнє житло пошкоджено внаслідок російської війни. Заявки на отримання коштів можна подати у "Дії".
Нещодавно українці зіштовхнулися з проблемою, за якої їхнє житло у "Дії" не відображалося, через що вони не могли подати заявку на виплати. У Мінреінтеграції назвали два способи вирішення проблеми.
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