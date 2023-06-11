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Як бізнесу приєднатись до програми "єВідновлення": алгоритм дій

Фото: як бізнесу приєднатись до програми "єВідновлення" (diia.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

До програми держдопомоги "єВідновлення" також може приєднатись бізнес, який займається продажем будівельних матеріалів й надання послуг з ремонту житла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Щоб приєднатись до програми, бізнес повинен працювати за наступними MCC-кодами продавця:

  • 1520: генеральні підрядники - житлове і торгове будівництво;
  • 5211: магазини будівельних матеріалів та пиломатеріалів;
  • 5231: магазини скла, фарби та шпалер.

Для того, щоб взяти участь в програмі, в першу чергу, необхідно заповнити заявку на порталі "Дія":

  • відкрити "Послуги";
  • перейти на вкладку "Підприємництво";
  • обрати "Приєднатись до "єВідновлення" як бізнес".

Статус заяви можна буде відстежувати в реальному часі в кабінеті на порталі. Повідомлення про приєднання прийде на електронну пошту.

Програма "єВідновлення"

Українська влада запустила програму, у рамках якої жителі країни можуть отримати виплати до 200 тисяч гривень у разі, якщо їхнє житло пошкоджено внаслідок російської війни. Заявки на отримання коштів можна подати у "Дії".

Нещодавно українці зіштовхнулися з проблемою, за якої їхнє житло у "Дії" не відображалося, через що вони не могли подати заявку на виплати. У Мінреінтеграції назвали два способи вирішення проблеми.

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