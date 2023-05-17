ua ru
Ср, 17 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Програма "єВідновлення": українцям назвали рішення, якщо житло у "Дії" не відображається

Новость на русском →
Середа 17 травня 2023 16:46
Програма "єВідновлення": українцям назвали рішення, якщо житло у "Дії" не відображається Ілюстративне фото: українцям пояснили, що робити, якщо вони не можуть отримати компенсації за зруйноване житло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Деякі українці не можуть подати заявку на виплати до 200 тисяч гривень компенсацій через програму "єВідновлення". Їхнє житло не відображається в "Дії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Telegram.

У відомстві зазначили, що якщо житло не відображається у "Дії", то заявку на компенсації подати не можна. Є два способи, які можуть вирішити проблему.

Перший спосіб - необхідно звернутися до державного реєстратора при органі місцевого самоврядування у вашій громаді. Він внесе дані до Реєстру. За відсутності у реєстрі чи архівах направить запит до Бюро технічної інвентаризації (БТІ) для підтвердження права власності.

Другий спосіб - якщо право на нерухоме майно виникло до 2013 року, подати заяву на його державну реєстрацію можна у "Дії". Для цього на порталі необхідно вибрати послугу "Державна реєстрація прав на нерухоме майно" та "Подати заяву".

Про документи, які потрібно зібрати, можете дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вже понад п'ять тисяч українців, житло яких було пошкоджено через війну, подали заявку на отримання компенсації у рамках програми "ЄВідновлення".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
виплати Житло Війна Росії проти України
NEWS
В ОП підтвердили. Президент ПАР хоче приїхати до Зеленського з "мирною ініціативою"
В ОП підтвердили. Президент ПАР хоче приїхати до Зеленського з "мирною ініціативою"
DAILY
Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу