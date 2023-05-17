Програма "єВідновлення": українцям назвали рішення, якщо житло у "Дії" не відображається
Деякі українці не можуть подати заявку на виплати до 200 тисяч гривень компенсацій через програму "єВідновлення". Їхнє житло не відображається в "Дії".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Telegram.
У відомстві зазначили, що якщо житло не відображається у "Дії", то заявку на компенсації подати не можна. Є два способи, які можуть вирішити проблему.
Перший спосіб - необхідно звернутися до державного реєстратора при органі місцевого самоврядування у вашій громаді. Він внесе дані до Реєстру. За відсутності у реєстрі чи архівах направить запит до Бюро технічної інвентаризації (БТІ) для підтвердження права власності.
Другий спосіб - якщо право на нерухоме майно виникло до 2013 року, подати заяву на його державну реєстрацію можна у "Дії". Для цього на порталі необхідно вибрати послугу "Державна реєстрація прав на нерухоме майно" та "Подати заяву".
Про документи, які потрібно зібрати, можете дізнатися за посиланням.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що вже понад п'ять тисяч українців, житло яких було пошкоджено через війну, подали заявку на отримання компенсації у рамках програми "ЄВідновлення".
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