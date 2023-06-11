RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как бизнесу присоединиться к программе "єВідновлення": алгоритм действий

Фото: как бизнесу присоединиться к программе "Восстановление" (diia.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

К программе госпомощи "єВідновлення" также может присоединиться бизнес, который занимается продажей строительных материалов и услуг по ремонту жилья.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Чтобы присоединиться к программе, бизнес должен работать по следующим MCC-кодам продавца:

  • 1520: генеральные подрядчики - жилищное и торговое строительство;
  • 5211: магазины строительных материалов и пиломатериалов;
  • 5231: магазины стекла, краски и обоев.

Для того чтобы принять участие в программе, в первую очередь, необходимо заполнить заявку на портале "Дия" :

  • открыть "Услуги";
  • перейти на вкладку "Предпринимательство";
  • выбрать "Присоединиться к "єВідновлення" как бизнес".

Статус заявления можно будет отслеживать в реальном времени в офисе на портале. Сообщение о подключении придет на электронную почту.

Программа "єВідновлення"

Украинские власти запустили программу, в рамках которой жители страны могут получить выплаты до 200 тысяч гривен в случае, если их жилье повреждено в результате российской войны. Заявки на получение средств можно подать в "Дії".

Недавно украинцы столкнулись с проблемой, из-за которой их жилье в "Дії" не отражалось, из-за чего они не могли подать заявку на выплаты. В Минреинтеграции назвали два способа решения проблемы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине