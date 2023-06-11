Как бизнесу присоединиться к программе "єВідновлення": алгоритм действий

К программе госпомощи "єВідновлення" также может присоединиться бизнес, который занимается продажей строительных материалов и услуг по ремонту жилья.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Чтобы присоединиться к программе, бизнес должен работать по следующим MCC-кодам продавца:
Для того чтобы принять участие в программе, в первую очередь, необходимо заполнить заявку на портале "Дия" :
Статус заявления можно будет отслеживать в реальном времени в офисе на портале. Сообщение о подключении придет на электронную почту.
Украинские власти запустили программу, в рамках которой жители страны могут получить выплаты до 200 тысяч гривен в случае, если их жилье повреждено в результате российской войны. Заявки на получение средств можно подать в "Дії".
Недавно украинцы столкнулись с проблемой, из-за которой их жилье в "Дії" не отражалось, из-за чего они не могли подать заявку на выплаты. В Минреинтеграции назвали два способа решения проблемы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.