Як бізнес готується до відключень світла і кому це зробити складніше: оцінка D.Solutions

Кому складніше підготуватися до блекаутів

У D.Solutions розповіли, як українські компанії готуються до енергетичних викликів і що ускладнює цей процес.

"Відсоток бізнесу, який готується і вже приготувався, дуже сильно росте. Я думаю, що енергетика найскладніша саме маленьким бізнесам. Умовно, в тебе інколи нема варіантів, окрім генератора. І дуже великим бізнесам, бо що ти не роби, ти не можеш покрити своє споживання", - зазначив Сергій Коваленко.

Водночас, за його словами, середній бізнес має більше можливостей для підготовки до енергетичних викликів.

"У середнього бізнесу є більше можливостей рухатись, і вони рухаються", - додав CEO D.Solutions.

Читайте також: D.Solutions допоможе бізнесу покращити прибутковість СЕС: що відомо

Коваленко розповів, що наразі третина бізнесу вже розбирається в енергетиці, вони зробили це одним зі своїх основних напрямків та максимально підготувались.



Він додав, що третина бізнесів наразі знаходяться в пошуку, а ще третина повільно займається своєю енергонезалежністю.