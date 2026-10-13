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Як бізнес готується до відключень світла і кому це зробити складніше: оцінка D.Solutions

15:38 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Юлія Бойко
Український бізнес готується до блекаутів (фото: GettyImages)

Український бізнес дедалі більше уваги приділяє підготовці до енергетичних викликів. Наразі близько третини компаній уже системно займаються питаннями енергозабезпечення, ще третина перебуває у пошуку необхідних рішень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву CEO D.Solutions Сергія Коваленка в інтерв'ю NV.

Кому складніше підготуватися до блекаутів

У D.Solutions розповіли, як українські компанії готуються до енергетичних викликів і що ускладнює цей процес.

"Відсоток бізнесу, який готується і вже приготувався, дуже сильно росте. Я думаю, що енергетика найскладніша саме маленьким бізнесам. Умовно, в тебе інколи нема варіантів, окрім генератора. І дуже великим бізнесам, бо що ти не роби, ти не можеш покрити своє споживання", - зазначив Сергій Коваленко.

Водночас, за його словами, середній бізнес має більше можливостей для підготовки до енергетичних викликів.

"У середнього бізнесу є більше можливостей рухатись, і вони рухаються", - додав CEO D.Solutions.

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Коваленко розповів, що наразі третина бізнесу вже розбирається в енергетиці, вони зробили це одним зі своїх основних напрямків та максимально підготувались.

Він додав, що третина бізнесів наразі знаходяться в пошуку, а ще третина повільно займається своєю енергонезалежністю.

Нагадаємо, D.Solutions запустила на платформі YASNO Power безкоштовну функцію "Автопілот", яка допомагає зменшувати витрати на електроенергію та зберігати необхідний заряд домашньої батареї на випадок відключень.

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