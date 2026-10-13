Как бизнес готовится к отключениям света и кому это сделать сложнее: оценка D.Solutions

Украинский бизнес все больше внимания уделяет подготовке к энергетическим вызовам. На сегодня около трети компаний уже системно занимаются вопросами энергообеспечения, еще треть находится в поиске необходимых решений.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление CEO D.Solutions Сергея Коваленко в интервью NV.
В D.Solutions рассказали, как украинские компании готовятся к энергетическим вызовам и что усложняет этот процесс.
"Процент бизнеса, который готовится и уже приготовился очень сильно растет. Я думаю, что энергетика самая сложная именно для маленьких бизнесов. Условно, у тебя иногда нет вариантов, кроме генератора. И очень крупным бизнесам, поскольку что ты ни делай, ты не можеш покрыть свое потребление", - отметил Сергей Коваленко.
В то же время, по его словам, средний бизнес имеет больше возможностей для подготовки к энергетическим вызовам.
"У среднего бизнеса есть больше возможностей двигаться, и они двигаются", - добавил CEO D.Solutions.
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Коваленко рассказал, что сегодня треть бизнеса уже разбирается в энергетике, они сделали это одним из своих основных направлений и максимально подготовились.
Он добавил, что треть бизнесов сейчас находятся в поиске, а еще треть медленно занимается своей энергонезависимостью.
Напомним, D.Solutions запустила на платформе YASNO Power бесплатную функцию "Автопилот", помогающую уменьшать затраты на электроэнергию и сохранять необходимый заряд домашней батареи на случай отключений.