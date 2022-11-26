Як безпечно використовувати електрогенератори: інструкція від МОЗ

Фото: електрогенератори потрібно використовувати з дотриманням правил безпеки (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністерство охорони здоров'я України попереджає, що під час використання генераторів електроенергії слід чітко дотримуватися правил безпеки, щоб запобігти нещасним випадкам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

У міністерстві першочергово нагадують про заборону використання подібних електроприладів дітям. А також: Купуйте лише сертифіковану продукцію і тільки в ліцензованих точках продажу. Уважно дотримуйтесь інструкцій виробника.

Генератори та паливо мають використовуватися тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів.

Тримайте генератор сухим, захищайте від дощу та затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом.

Перед заправкою дайте генератору охолонути. Паливо, що пролите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути.

Встановіть у приміщенні детектори чадного газу.

Обов'язково придбайте вогнегасник і тримайте його поряд, на видному і легкодоступному місці.