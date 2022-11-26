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Як безпечно використовувати електрогенератори: інструкція від МОЗ

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Україна, Субота 26 листопада 2022 13:47
Як безпечно використовувати електрогенератори: інструкція від МОЗ Фото: електрогенератори потрібно використовувати з дотриманням правил безпеки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство охорони здоров'я України попереджає, що під час використання генераторів електроенергії слід чітко дотримуватися правил безпеки, щоб запобігти нещасним випадкам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

У міністерстві першочергово нагадують про заборону використання подібних електроприладів дітям. А також:

  • Купуйте лише сертифіковану продукцію і тільки в ліцензованих точках продажу. Уважно дотримуйтесь інструкцій виробника.
  • Генератори та паливо мають використовуватися тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів.
  • Тримайте генератор сухим, захищайте від дощу та затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом.
  • Перед заправкою дайте генератору охолонути. Паливо, що пролите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути.
  • Встановіть у приміщенні детектори чадного газу.
  • Обов'язково придбайте вогнегасник і тримайте його поряд, на видному і легкодоступному місці.

Нагадаємо, в Україну в період з 1 по 21 листопада 2022 року завезли 136 тисяч різного типу генераторів на суму майже 88 млн доларів.

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