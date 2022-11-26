ua ru
Сб, 26 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как безопасно использовать электрогенераторы: инструкция Минздрава

Новина українською →
Украина, Суббота 26 ноября 2022 13:47
Как безопасно использовать электрогенераторы: инструкция Минздрава Фото: электрогенераторы нужно использовать с соблюдением правил безопасности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство здравоохранения Украины предупреждает, что при использовании генераторов электроэнергии следует четко соблюдать правила безопасности, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава .

В министерстве в первую очередь напоминают о запрете использования подобных электроприборов детям. А также:

  • Купите только сертифицированную продукцию и только в лицензированных точках продаж. Внимательно следуйте инструкциям изготовителя.
  • Генераторы и топливо должны использоваться только на открытом воздухе не менее 6 метров от окон, дверей и гаражей.
  • Держите генератор сухим, защищайте от дождя и затопления. Прикосновение к мокрому генератору или устройствам, подключенным к нему, может привести к поражению электрическим током.
  • Перед заправкой дайте генератору остыть. Топливо, пролитое на горячие детали двигателя, может вспыхнуть.
  • Установите в помещении детекторы угарного газа.
  • Обязательно приобретите огнетушитель и держите его рядом на видном и легкодоступном месте.

Напомним, в Украину в период с 1 по 21 ноября 2022 года завезли 136 тысяч разного типа генераторов на сумму около 88 млн долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
вимкнення світла Электроэнергия
NEWS
ВСУ ликвидировали еще полтысячи россиян: обновленные потери врага
ВСУ ликвидировали еще полтысячи россиян: обновленные потери врага
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины