Як безпечно відпочивати на воді: у МОЗ дали поради
Попри ризики обстрілів, місцева влада часто рекомендує утримуватись від купання, але щороку вода забирає сотні життів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоровʼя України.
За даними Всесвітньої організації з охорони здоровʼя (ВООЗ), утоплення є третьою провідною причиною смерті від ненавмисних травм у світі.
Про що потрібно пам’ятати, якщо вирішили "освіжитися" в літню спеку у місцевій водоймі:
- Не купайтеся на самоті, навіть якщо ви досвідчений плавець.
- Плавайте тільки в місцях, визначених місцевими органами влади.
- Не використовуйте непризначені предмети для плавання.
- Не стрибайте у воду з висот і мостів.
- Уникайте небезпечних ігор на воді.
- Не запливайте за буї, стежте за попереджувальними знаками.
- Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння.
- Використовуйте рятувальні жилети, якщо не вмієте добре плавати.
- Уникайте купання під час шторму, грози або сильного вітру.
- Будьте обережні з течіями та хвилями.
- Завжди тримайте дітей у полі зору.
- Дізнайтеся, як надавати домедичну допомогу при утопленні.
Дотримання цих простих правил зробить ваш відпочинок на воді безпечним і приємним.
Домедична допомога у разі утоплення
Якщо ви бачите, що хтось тоне, важливо діяти швидко і рішуче. Водночас – робити це правильно і безпечно.
Оцініть ситуацію та викличте допомогу:
- Переконайтеся у власній безпеці.
- Викличте медиків та рятувальників за номером 103, 102, 112.
До прибуття допомоги:
- Киньте рятувальний засіб.
- Підпливайте до постраждалого зі спини з рятувальним жилетом.
- Перевірте, чи людина дихає. Якщо так, обережно транспортуйте її до берега.
Транспортування до берега:
- Тримайте голову постраждалого над водою, піднімаючи під пахви зі спини.
- Пливіть до берега, враховуючи можливе пошкодження шийного відділу хребта.
Домедична допомога:
- Перевірте дихання за принципом "чую, бачу, відчуваю".
- Якщо людина не дихає, виконайте 5 рятувальних вдихів.
- Почніть серцево-легеневу реанімацію: 30 натискань на грудну клітку, потім 2 вдихи.
- Продовжуйте до прибуття медиків або поки людина не почне дихати.
Після відновлення дихання:
- Зігрійте постраждалого, накривши його сухою ковдрою.
- Не залишайте його наодинці, дочекайтеся медиків.
Минулими вихідними на водоймах України загинули 66 осіб, серед них 10 дітей. Найбільше жертв було у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях.
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