Як безпечно відпочивати на воді: у МОЗ дали поради

Попри ризики обстрілів, місцева влада часто рекомендує утримуватись від купання, але щороку вода забирає сотні життів.

За даними Всесвітньої організації з охорони здоровʼя (ВООЗ), утоплення є третьою провідною причиною смерті від ненавмисних травм у світі.

Про що потрібно пам’ятати, якщо вирішили "освіжитися" в літню спеку у місцевій водоймі:

Не купайтеся на самоті, навіть якщо ви досвідчений плавець.

Плавайте тільки в місцях, визначених місцевими органами влади.

Не використовуйте непризначені предмети для плавання.

Не стрибайте у воду з висот і мостів.

Уникайте небезпечних ігор на воді.

Не запливайте за буї, стежте за попереджувальними знаками.

Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння.

Використовуйте рятувальні жилети, якщо не вмієте добре плавати.

Уникайте купання під час шторму, грози або сильного вітру.

Будьте обережні з течіями та хвилями.

Завжди тримайте дітей у полі зору.

Дізнайтеся, як надавати домедичну допомогу при утопленні.

Дотримання цих простих правил зробить ваш відпочинок на воді безпечним і приємним.

Домедична допомога у разі утоплення

Якщо ви бачите, що хтось тоне, важливо діяти швидко і рішуче. Водночас – робити це правильно і безпечно.

Оцініть ситуацію та викличте допомогу:

Переконайтеся у власній безпеці.

Викличте медиків та рятувальників за номером 103, 102, 112.

До прибуття допомоги:

Киньте рятувальний засіб.

Підпливайте до постраждалого зі спини з рятувальним жилетом.

Перевірте, чи людина дихає. Якщо так, обережно транспортуйте її до берега.

Транспортування до берега:

Тримайте голову постраждалого над водою, піднімаючи під пахви зі спини.

Пливіть до берега, враховуючи можливе пошкодження шийного відділу хребта.

Домедична допомога:

Перевірте дихання за принципом "чую, бачу, відчуваю".

Якщо людина не дихає, виконайте 5 рятувальних вдихів.

Почніть серцево-легеневу реанімацію: 30 натискань на грудну клітку, потім 2 вдихи.

Продовжуйте до прибуття медиків або поки людина не почне дихати.

Після відновлення дихання: