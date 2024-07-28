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Як безпечно відпочивати на воді: у МОЗ дали поради

Неділя 28 липня 2024 19:59
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Як безпечно відпочивати на воді: у МОЗ дали поради Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Попри ризики обстрілів, місцева влада часто рекомендує утримуватись від купання, але щороку вода забирає сотні життів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоровʼя України.

За даними Всесвітньої організації з охорони здоровʼя (ВООЗ), утоплення є третьою провідною причиною смерті від ненавмисних травм у світі.

Про що потрібно пам’ятати, якщо вирішили "освіжитися" в літню спеку у місцевій водоймі:

  • Не купайтеся на самоті, навіть якщо ви досвідчений плавець.
  • Плавайте тільки в місцях, визначених місцевими органами влади.
  • Не використовуйте непризначені предмети для плавання.
  • Не стрибайте у воду з висот і мостів.
  • Уникайте небезпечних ігор на воді.
  • Не запливайте за буї, стежте за попереджувальними знаками.
  • Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння.
  • Використовуйте рятувальні жилети, якщо не вмієте добре плавати.
  • Уникайте купання під час шторму, грози або сильного вітру.
  • Будьте обережні з течіями та хвилями.
  • Завжди тримайте дітей у полі зору.
  • Дізнайтеся, як надавати домедичну допомогу при утопленні.

Дотримання цих простих правил зробить ваш відпочинок на воді безпечним і приємним.

Домедична допомога у разі утоплення

Якщо ви бачите, що хтось тоне, важливо діяти швидко і рішуче. Водночас – робити це правильно і безпечно.

Оцініть ситуацію та викличте допомогу:

  • Переконайтеся у власній безпеці.
  • Викличте медиків та рятувальників за номером 103, 102, 112.

До прибуття допомоги:

  • Киньте рятувальний засіб.
  • Підпливайте до постраждалого зі спини з рятувальним жилетом.
  • Перевірте, чи людина дихає. Якщо так, обережно транспортуйте її до берега.

Транспортування до берега:

  • Тримайте голову постраждалого над водою, піднімаючи під пахви зі спини.
  • Пливіть до берега, враховуючи можливе пошкодження шийного відділу хребта.

Домедична допомога:

  • Перевірте дихання за принципом "чую, бачу, відчуваю".
  • Якщо людина не дихає, виконайте 5 рятувальних вдихів.
  • Почніть серцево-легеневу реанімацію: 30 натискань на грудну клітку, потім 2 вдихи.
  • Продовжуйте до прибуття медиків або поки людина не почне дихати.

Після відновлення дихання:

  • Зігрійте постраждалого, накривши його сухою ковдрою.
  • Не залишайте його наодинці, дочекайтеся медиків.

Минулими вихідними на водоймах України загинули 66 осіб, серед них 10 дітей. Найбільше жертв було у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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