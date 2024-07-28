Как безопасно отдыхать на воде: в Минздраве дали советы
Несмотря на риски обстрелов, местные власти часто рекомендуют воздерживаться от купания, но ежегодно вода уносит сотни жизней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), утопление является третьей ведущей причиной смерти от непреднамеренных травм в мире.
О чем нужно помнить, если решили "освежиться" в летнюю жару в местном водоеме:
- Не купайтесь в одиночестве, даже если вы опытный пловец.
- Плавайте только в местах, определенных местными органами власти.
- Не используйте непредназначенные предметы для плавания.
- Не прыгайте в воду с высот и мостов.
- Избегайте опасных игр на воде.
- Не заплывайте за буи, следите за предупредительными знаками.
- Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения.
- Используйте спасательные жилеты, если не умеете хорошо плавать.
- Избегайте купания во время шторма, грозы или сильного ветра.
- Будьте осторожны с течениями и волнами.
- Всегда держите детей в поле зрения.
- Узнайте, как оказывать домедицинскую помощь при утоплении.
Соблюдение этих простых правил сделает ваш отдых на воде безопасным и приятным.
Домедицинская помощь в случае утопления
Если вы видите, что кто-то тонет, важно действовать быстро и решительно. В то же время - делать это правильно и безопасно.
Оцените ситуацию и вызовите помощь:
- Убедитесь в собственной безопасности.
- Вызовите медиков и спасателей по номеру 103, 102, 112.
До прибытия помощи:
- Бросьте спасательное средство.
- Подплывайте к пострадавшему со спины со спасательным жилетом.
- Проверьте, дышит ли человек. Если да, осторожно транспортируйте его к берегу.
Транспортировка к берегу:
- Держите голову пострадавшего над водой, поднимая под мышки со спины.
- Плывите к берегу, учитывая возможное повреждение шейного отдела позвоночника.
Домедицинская помощь:
- Проверьте дыхание по принципу "слышу, вижу, чувствую".
- Если человек не дышит, выполните 5 спасательных вдохов.
- Начните сердечно-легочную реанимацию: 30 нажатий на грудную клетку, затем 2 вдоха.
- Продолжайте до прибытия медиков или пока человек не начнет дышать.
После восстановления дыхания:
- Согрейте пострадавшего, накрыв его сухим одеялом.
- Не оставляйте его наедине, дождитесь медиков.
В минувшие выходные на водоемах Украины погибли 66 человек, среди них 10 детей. Больше всего жертв было в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях.
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