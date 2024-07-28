Как безопасно отдыхать на воде: в Минздраве дали советы

Несмотря на риски обстрелов, местные власти часто рекомендуют воздерживаться от купания, но ежегодно вода уносит сотни жизней.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), утопление является третьей ведущей причиной смерти от непреднамеренных травм в мире.

О чем нужно помнить, если решили "освежиться" в летнюю жару в местном водоеме:

Не купайтесь в одиночестве, даже если вы опытный пловец.

Плавайте только в местах, определенных местными органами власти.

Не используйте непредназначенные предметы для плавания.

Не прыгайте в воду с высот и мостов.

Избегайте опасных игр на воде.

Не заплывайте за буи, следите за предупредительными знаками.

Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Используйте спасательные жилеты, если не умеете хорошо плавать.

Избегайте купания во время шторма, грозы или сильного ветра.

Будьте осторожны с течениями и волнами.

Всегда держите детей в поле зрения.

Узнайте, как оказывать домедицинскую помощь при утоплении.

Соблюдение этих простых правил сделает ваш отдых на воде безопасным и приятным.

Домедицинская помощь в случае утопления

Если вы видите, что кто-то тонет, важно действовать быстро и решительно. В то же время - делать это правильно и безопасно.

Оцените ситуацию и вызовите помощь:

Убедитесь в собственной безопасности.

Вызовите медиков и спасателей по номеру 103, 102, 112.

До прибытия помощи:

Бросьте спасательное средство.

Подплывайте к пострадавшему со спины со спасательным жилетом.

Проверьте, дышит ли человек. Если да, осторожно транспортируйте его к берегу.

Транспортировка к берегу:

Держите голову пострадавшего над водой, поднимая под мышки со спины.

Плывите к берегу, учитывая возможное повреждение шейного отдела позвоночника.

Домедицинская помощь:

Проверьте дыхание по принципу "слышу, вижу, чувствую".

Если человек не дышит, выполните 5 спасательных вдохов.

Начните сердечно-легочную реанимацию: 30 нажатий на грудную клетку, затем 2 вдоха.

Продолжайте до прибытия медиков или пока человек не начнет дышать.

После восстановления дыхания: