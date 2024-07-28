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Как безопасно отдыхать на воде: в Минздраве дали советы

Воскресенье 28 июля 2024 19:59
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Как безопасно отдыхать на воде: в Минздраве дали советы Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Несмотря на риски обстрелов, местные власти часто рекомендуют воздерживаться от купания, но ежегодно вода уносит сотни жизней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), утопление является третьей ведущей причиной смерти от непреднамеренных травм в мире.

О чем нужно помнить, если решили "освежиться" в летнюю жару в местном водоеме:

  • Не купайтесь в одиночестве, даже если вы опытный пловец.
  • Плавайте только в местах, определенных местными органами власти.
  • Не используйте непредназначенные предметы для плавания.
  • Не прыгайте в воду с высот и мостов.
  • Избегайте опасных игр на воде.
  • Не заплывайте за буи, следите за предупредительными знаками.
  • Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения.
  • Используйте спасательные жилеты, если не умеете хорошо плавать.
  • Избегайте купания во время шторма, грозы или сильного ветра.
  • Будьте осторожны с течениями и волнами.
  • Всегда держите детей в поле зрения.
  • Узнайте, как оказывать домедицинскую помощь при утоплении.

Соблюдение этих простых правил сделает ваш отдых на воде безопасным и приятным.

Домедицинская помощь в случае утопления

Если вы видите, что кто-то тонет, важно действовать быстро и решительно. В то же время - делать это правильно и безопасно.

Оцените ситуацию и вызовите помощь:

  • Убедитесь в собственной безопасности.
  • Вызовите медиков и спасателей по номеру 103, 102, 112.

До прибытия помощи:

  • Бросьте спасательное средство.
  • Подплывайте к пострадавшему со спины со спасательным жилетом.
  • Проверьте, дышит ли человек. Если да, осторожно транспортируйте его к берегу.

Транспортировка к берегу:

  • Держите голову пострадавшего над водой, поднимая под мышки со спины.
  • Плывите к берегу, учитывая возможное повреждение шейного отдела позвоночника.

Домедицинская помощь:

  • Проверьте дыхание по принципу "слышу, вижу, чувствую".
  • Если человек не дышит, выполните 5 спасательных вдохов.
  • Начните сердечно-легочную реанимацию: 30 нажатий на грудную клетку, затем 2 вдоха.
  • Продолжайте до прибытия медиков или пока человек не начнет дышать.

После восстановления дыхания:

  • Согрейте пострадавшего, накрыв его сухим одеялом.
  • Не оставляйте его наедине, дождитесь медиков.

В минувшие выходные на водоемах Украины погибли 66 человек, среди них 10 детей. Больше всего жертв было в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях.

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Министерство здравоохранения Украины
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