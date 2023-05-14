Як безпечно продавати та купувати товари через Інтернет: поради поліції

Використовуючи платформи оголошень, є ризик постраждати як при купівлі товарів, так і під час їх продажу, бо шахраї можуть видавати себе як за покупців, так і за продавців. В поліції дали декілька порад, як не стати жертвою мисливців за грошима.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.