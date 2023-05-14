Як безпечно продавати та купувати товари через Інтернет: поради поліції

Використовуючи платформи оголошень, є ризик постраждати як при купівлі товарів, так і під час їх продажу, бо шахраї можуть видавати себе як за покупців, так і за продавців. В поліції дали декілька порад, як не стати жертвою мисливців за грошима.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.
Щоб людина зрозуміла, як може потрапити "на гачок" аферистів, в поліції навели наступний приклад: недобросовісний продавець розміщує оголошення про продаж вигаданого товару, отримує передплату, або повну плату за товар, після чого припиняє спілкування з покупцем. Звісно, що покупець вже не отримає товар та гроші ніхто не поверне.
Щоб не стати "героєм" подібних історій, в поліції порадили наступне:
Як повідомлялось, під Києвом поліція розкрила масштабну шахрайську схему із продажу брендових стиків-пустушок для електронних цигарок. Її жертвами стали 300 людей у всій Україні.
Додамо, що сума збитків банків, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік становила понад 481 млн гривень. Це на 46% більше ніж у довоєнному 2021 році.
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