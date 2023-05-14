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Як безпечно продавати та купувати товари через Інтернет: поради поліції

Фото: у поліції дали поради, як безпечно продавати та купувати товари через Інтернет (freepik com)
Автор: Наталія Гурковська

Використовуючи платформи оголошень, є ризик постраждати як при купівлі товарів, так і під час їх продажу, бо шахраї можуть видавати себе як за покупців, так і за продавців. В поліції дали декілька порад, як не стати жертвою мисливців за грошима.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Щоб людина зрозуміла, як може потрапити "на гачок" аферистів, в поліції навели наступний приклад: недобросовісний продавець розміщує оголошення про продаж вигаданого товару, отримує передплату, або повну плату за товар, після чого припиняє спілкування з покупцем. Звісно, що покупець вже не отримає товар та гроші ніхто не поверне.

Щоб не стати "героєм" подібних історій, в поліції порадили наступне:

  • не переходити за підозрілими гіперпосиланнями. На фішинг можуть вказувати будь-які відмінності в URL-адресі;
  • ніколи не вводити конфіденційні дані на підозрілих сайтах;
  • не повідомляти нікому дані банківської картки, особливо CVV та PIN-код;
  • під час розрахунків в мережі Інтернет використовувати Інтернет-картку (віртуальну картку), на яку переказувати кошти безпосередньо перед розрахунком та у сумі, необхідній для розрахунку;
  • обовʼязково повідомляти про злочинні схеми шахраїв до поліції для притягнення винних до відповідальності.

Як повідомлялось, під Києвом поліція розкрила масштабну шахрайську схему із продажу брендових стиків-пустушок для електронних цигарок. Її жертвами стали 300 людей у всій Україні.

Додамо, що сума збитків банків, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік становила понад 481 млн гривень. Це на 46% більше ніж у довоєнному 2021 році.

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