Ошукали сотні людей по Україні. Під Києвом викрито мільйонну схему з продажу "стіків"

Під Києвом поліція розкрила масштабну шахрайську схему із продажу брендових стиків-пустушок для електронних цигарок. Її жертвами стали 300 людей у всій Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова в Telegram .

"300 ошуканих клієнтів по всій Україні, муляжі замість тютюнових виробів", - розповів він.

Так, за його словами, 47-річний житель Софіївської Борщагівки публікував оголошення про продаж "стіків" для електронних цигарок на онлайн платформах, отримував замовлення, але замість реального товару відправляв клієнтам звичайні муляжі у брендованих коробках.

"На пошті більшість громадян пересвідчувалися, що в пакунку є коробки з товаром і оплачували їх", - розповів очільник поліції столичного регіону.

За даними Нєбитова, під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили 51 ящик, в якому знаходилось по 50 блоків коробок з-під "стіків".

"За вказані муляжі зловмисник мав отримати прибуток у сумі майже 1 мільйон 200 тисяч гривень", - додав він.

Поліцейські помістили фігуранта до ізолятора тимчасового тримання та повідомили зловмиснику про підозру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, СБУ викрила в Києві шахраїв, які допомагали громадянам РФ "працевлаштуватися" у країнах ЄС. До афери причетне керівництво одного із столичних громадських об'єднань.

Нагадаємо, раніше туристка у Буковелі заплатила десятки тисяч за неіснуюче житло.