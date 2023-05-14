Как безопасно продавать и покупать товары через Интернет: советы полиции

Используя платформы объявлений, есть риск пострадать как при покупке товаров, так и при их продаже, потому что мошенники могут выдавать себя как за покупателей, так и за продавцов. В полиции дали несколько советов, как не стать жертвой охотников за деньгами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.
Чтобы человек понял, как может попасть "на крючок" аферистов, в полиции привели следующий пример: недобросовестный продавец размещает объявления о продаже вымышленного товара, получает предоплату, или полную плату за товар, после чего прекращает общение с покупателем. Конечно, покупатель уже не получит товар и деньги никто не вернет.
Чтобы не стать "героем" подобных историй, в полиции посоветовали следующее:
Как сообщалось, под Киевом полиция раскрыла масштабную мошенническую схему по продаже брендовых стиков-пустышек для электронных сигарет. Ее жертвами стали 300 человек по всей Украине.
Добавим, что сумма убытков банков, торговцев, клиентов от незаконных действий с платежными карточками за прошлый год составила более 481 млн гривен. Это на 46% больше, чем в довоенном 2021 году.
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