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НБУ назвав суму збитків від шахрайства з платіжними картками за останній рік

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Україна, Середа 03 травня 2023 14:07
НБУ назвав суму збитків від шахрайства з платіжними картками за останній рік Фото: середній збиток від шахрайської операції становить 2,2 тисяч гривень (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Сума збитків банків, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік становила понад 481 млн гривень. Це на 46% більше ніж у довоєнному 2021 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними прес-служби, кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були понесені збитки, зросла на 8%.

У 2022 році сума середня сума однієї незаконної операції становила близько 2 200 гривень, що на третину більше ніж у 2021 році (1 600 гривень).

На один мільйон гривень видаткових операцій із використанням платіжних карток на незаконні дії/шахрайські операції припадало 69 гривень. Це не набагато більше ніж у 2021 році (65 гривень), та свідчить про те, що минулого року сума збитків від шахрайства зростала співставно із зростанням суми операцій з платіжними картками українських банків.

За даними НБУ, 86% від загальної кількості випадків платіжного шахрайства за 2022 рік відбулися в мережі Інтернет, водночас лише 14% - через фізичні пристрої (торговельна мережа, банкомати, пристрої самообслуговування).

"З початку цього року до Департаменту кіберполіції надійшло вже понад 20 тисяч звернень громадян, з них - більше 75% щодо шахрайства в Інтернеті. Аналогічні відсоткові показники ми спостерігали й минулого року, відповідно протидія онлайн-шахрайству залишається одним з основних напрямів роботи кіберполіції", - повідомив начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України полковник поліції Юрій Виходець.

Нагадаємо, серед вилучених з обігу в Україні 2022 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали долари США (91% від загальної кількості) та євро (8%).

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