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Як безпечно користуватися генераторами: поради рятувальників

Фото: рятувальники нагадали, як безпечно використовувати генератори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні через російські атаки знову спостерігаються проблеми зі світлом. Українцям нагадали, як безпечно використовувати бензинові та дизельні генератори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Розміщувати генератори потрібно ззовні будівлі, бажано під навісом або в технічному приміщенні з вентиляцією. Відстань до стін, вікон та авто повинна бути не менше шести метрів. Генератор необхідно встановлювати на рівному надійному майданчику.

Правила безпеки:

  • Запускати та використовувати генератор потрібно згідно з інструкцією.
  • Перед пуском генератора необхідно перевірити стан електропроводки, усунути пошкодження. Електричні елементи генератора повинні бути заземлені, необхідно уникати контакту силових контурів генератора з водою та іншими предметами.
  • Генератор не бажано вмикати під час підвищеної вологості, під час дощу.
  • Підтікання палива, мастила або сторонні звуки свідчать про несправність, негайно вимкніть електрогенератор та знеструмте його.

Заборонено під час використання генераторів: змінювати конструкцію генераторів, розміщувати його у замкнутому приміщенні, палити біля генератора, відкривати кришку бака чи заправляти під час роботи, змішувати різні види мастила та палива та перевищувати максимально допустимий струм вихідного роз’єму генератора.

 

 

Ситуація зі світлом в Україні

Варто зазначити, що опалювальний сезон в Україні завершився, його вдалося пройти без відключень світла.

Проте у березні Росія відновила удари по енергетиці. Після масованих атак були перебої зі світлом у декількох областях, найважча ситуація була у Харкові та області. Там досі частково діють відключення світла. Як відомо, у регіоні була серйозно пошкоджена Зміївська ТЕС.

Крім того, під час атаки 22 березня були пошкоджені всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ.

При цьому у Міненерго наголошують, що поки не йдеться про введення графіків відключень світла по всій Україні.

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