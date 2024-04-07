Як безпечно користуватися генераторами: поради рятувальників

Ситуація зі світлом в Україні

Варто зазначити, що опалювальний сезон в Україні завершився, його вдалося пройти без відключень світла.

Проте у березні Росія відновила удари по енергетиці. Після масованих атак були перебої зі світлом у декількох областях, найважча ситуація була у Харкові та області. Там досі частково діють відключення світла. Як відомо, у регіоні була серйозно пошкоджена Зміївська ТЕС.

Крім того, під час атаки 22 березня були пошкоджені всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ.

При цьому у Міненерго наголошують, що поки не йдеться про введення графіків відключень світла по всій Україні.

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