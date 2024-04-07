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Как безопасно пользоваться генераторами: советы спасателей

Фото: спасатели напомнили, как безопасно использовать генераторы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине из-за российских атак вновь наблюдаются проблемы со светом. Украинцам напомнили, как безопасно использовать бензиновые и дизельные генераторы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Размещать генераторы нужно снаружи здания, желательно под навесом или в техническом помещении с вентиляцией. Расстояние до стен, окон и авто должно быть не менее шести метров. Генератор необходимо устанавливать на ровной надежной площадке.

Правила безопасности:

  • Запускать и использовать генератор в соответствии с инструкцией.
  • Перед пуском генератора необходимо проверить состояние электропроводки, устранить повреждение. Электрические элементы генератора должны быть заземлены, следует избегать контакта силовых контуров генератора с водой и другими предметами.
  • Генератор не желательно включать во время повышенной влажности, дождя.
  • Подтекание топлива, смазки или посторонние звуки свидетельствуют о неисправности, немедленно выключите электрогенератор и обесточьте его.

Запрещается при использовании генераторов: изменять конструкцию генераторов, размещать его в замкнутом помещении, курить возле генератора, открывать крышку бака или заправлять во время работы, смешивать разные виды смазки и топлива и превышать максимально допустимый ток выходного разъема генератора.

 

 

Ситуация со светом в Украине

Следует отметить, что отопительный сезон в Украине завершился, его удалось пройти без отключений света.

Однако в марте Россия возобновила удары по энергетике. После массированных атак были перебои со светом в нескольких областях, самая тяжелая ситуация была в Харькове и области. Там до сих пор частично действуют отключения света. Как известно, в регионе была серьезно повреждена Змиевская ТЭС.

Кроме того, во время атаки 22 марта были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ.

При этом в Минэнерго подчеркивают, что пока речь не идет о введении графиков отключений света по всей Украине.

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ГСЧСгенераторОтключения света