Как безопасно пользоваться генераторами: советы спасателей

Ситуация со светом в Украине

Следует отметить, что отопительный сезон в Украине завершился, его удалось пройти без отключений света.

Однако в марте Россия возобновила удары по энергетике. После массированных атак были перебои со светом в нескольких областях, самая тяжелая ситуация была в Харькове и области. Там до сих пор частично действуют отключения света. Как известно, в регионе была серьезно повреждена Змиевская ТЭС.

Кроме того, во время атаки 22 марта были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ.

При этом в Минэнерго подчеркивают, что пока речь не идет о введении графиков отключений света по всей Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.