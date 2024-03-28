Як банки впоралися з відключеннями світла в чотирьох областях: відповідь голови НБУ

"Можу констатувати, що об’єднана мережа банківських відділень Power Banking відпрацювала відповідно до протоколів", - написав він.

За його словами, через повернення екстрених відключень банки чи не вперше масово випробували роботу відділень, які ще наприкінці 2022 року були спеціально додатково оснащенні для роботи в умовах тривалої відсутності електрики чи зв’язку.

"Спрацювали практично всі банківські відділення, які входять до об’єднаної мережі Power Banking, а їх загалом понад 2400 (фактично кожне друге банківське відділення в країні). З них 602 - працювали в Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях, енергетична інфраструктура яких найбільше постраждала від російських ударів", - написав Пишний

Він визнав, що були кілька випадків технічних збоїв, проте банки оперативно замінили або відремонтували техніку та налагодили свою роботу.

"Тож, на практиці підтверджено, що банківська система готова в складних умовах та забезпечить надання фінансових послуг громадянам за будь-яких умов. Ми розуміємо, що плани ворога не змінилися, і досвід понад двох років повномасштабної війни вказує, що маємо бути готові до різних сценаріїв і тримати руку на пульсі", - додав він.

Power Banking

Нагадаємо, у 2022 році системно важливі банки України об’єдналися для створення спільної банківської мережі - power banking. Вони будуть працювати та надавати клієнтам послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту.

В умовах блекауту у відділеннях мережі power banking для всіх клієнтів буде доступний певний перелік нагальних банківських послуг, зокрема: