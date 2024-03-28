Как банки справились с отключениями света в четырех областях: ответ главы НБУ

"Могу констатировать, что объединенная сеть банковских отделений Power Banking отработала в соответствии с протоколами", - написал он.

По его словам, из-за возвращения экстренных отключений банки едва ли не впервые массово испытали работу отделений, которые еще в конце 2022 года были специально дополнительно оснащены для работы в условиях длительного отсутствия электричества или связи.

"Сработали практически все банковские отделения, входящие в объединенную сеть Power Banking, а их в общей сложности более 2400 (фактически каждое второе банковское отделение в стране). Из них 602 работали в Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях, энергетическая инфраструктура которых больше всего пострадала от российских ударов", - написал Пышный

Он признал, что было несколько случаев технических сбоев, однако банки оперативно заменили или отремонтировали технику и наладили свою работу.

"Итак, на практике подтверждено, что банковская система готова в сложных условиях и обеспечит предоставление финансовых услуг гражданам при любых условиях. Мы понимаем, что планы врага не изменились, и опыт более двух лет полномасштабной войны указывает, что должны быть готовы к разным сценариев и держать руку на пульсе", - добавил он.

Power Banking

Напомним, в 2022 году системно важные банки Украины объединились для создания общей банковской сети – power banking. Они будут работать и предоставлять клиентам услуги даже в критической ситуации во время блекаута.

В условиях блекаута в отделениях сети power banking для всех клиентов будет доступен определенный перечень неотложных банковских услуг, в частности: