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В Україні створили мережу банків на випадок блекауту: які послуги будуть доступні

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Україна, Неділя 01 січня 2023 12:40
В Україні створили мережу банків на випадок блекауту: які послуги будуть доступні Фото: в Україні створили спільну мережу банків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Всі системно важливі банки України об’єдналися для створення спільної банківської мережі - POWER BANKING. Вони будуть працювати та надавати клієнтам послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

В умовах блекауту у відділеннях мережі POWER BANKING для всіх клієнтів буде доступний певний перелік нагальних банківських послуг, а саме:

  • отримання готівки (в банкоматах чи в касі);
  • платежі, переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування);
  • обмін валют (у разі наявності готівкової валюти в касі);
  • консультації менеджерів з фінансових питань.

Крім того, у відділеннях мережі POWER BANKING запроваджено банкоматний національний роумінг. Його мета - надати українцям можливість у банкоматі будь-якого банку мережі зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу.

На сьогодні мережа POWER BANKING об’єднує всі 14 системно важливих банків, відділення яких стали основою цієї мережі, та залучає інших учасників банківського ринку. Наразі вже понад 1 000 відділень в усіх регіонах країни додатково оснащені для роботи під час блекауту (близько 80% із них - це відділення системно важливих банків).

Мапа відділень мережі POWER BANKING регулярно оновлюється на окремій веб- сторінці Національного банку, де можна знайти детальнішу інформацію про мережу, перелік її відділень, банкоматний роумінг, поради та відповіді на поширені запитання.

Впізнати відділення спільної банківської мережі можна буде за спеціальним маркуванням POWER BANKING на вході. Цей знак свідчитиме, що відділення спеціально обладнане та працюватиме під час тривалої відсутності електроенергії.

В Україні створили мережу банків на випадок блекауту: які послуги будуть доступні

Нагадаємо, державний ПриватБанк планує збільшити кількість відділень мережі POWER BANKING зі 150 до 300.

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