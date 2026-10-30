Як 31 жовтня вимикатимуть світло: "Укренерго" запроваджує графіки у частині областей

Нагадаємо, що 30 жовтня у Дніпрі та Дніпропетровському районі запровадили екстрені відключення світла, через що звичайні графіки тимчасово припинили діяти.

Таке рішення ухвалили за розпорядженням "Укренерго".

Крім того, того ж дня вранці знеструмлення зачепили й столицю. На правому березі Києва сталася аварія на обладнанні одного з енергооб'єктів, який раніше зазнав пошкоджень внаслідок російських обстрілів.

Через це планові відключення електроенергії у цій частині міста тимчасово скасували до стабілізації ситуації.