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Як 31 жовтня вимикатимуть світло: "Укренерго" запроваджує графіки у частині областей

18:40 30.10.2026 Пт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: графіки відключення світла діятимуть в Україні (Getty Images)

У суботу, 31 жовтня, в частині областей України вимушено запровадять графіки обмеження споживання через російські обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Заходи обмеження споживання діятимуть у частині українських областей протягом дня.

Енергетики закликають споживати електроенергію ощадливо, коли вона з'являється за графіком.

Для споживачів запровадять такі обмеження:

  • 06:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості;

  • 06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1,5 до 2,5 черг).

Обмеження запроваджують через наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

Через обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Українців просять стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своєму регіоні.

Нагадаємо, що 30 жовтня у Дніпрі та Дніпропетровському районі запровадили екстрені відключення світла, через що звичайні графіки тимчасово припинили діяти.

Таке рішення ухвалили за розпорядженням "Укренерго".

Крім того, того ж дня вранці знеструмлення зачепили й столицю. На правому березі Києва сталася аварія на обладнанні одного з енергооб'єктів, який раніше зазнав пошкоджень внаслідок російських обстрілів.

Через це планові відключення електроенергії у цій частині міста тимчасово скасували до стабілізації ситуації.

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Графіки відключення світлаЕнергетикиУкренергоУкраїна