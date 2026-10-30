Як 31 жовтня вимикатимуть світло: "Укренерго" запроваджує графіки у частині областей

У суботу, 31 жовтня, в частині областей України вимушено запровадять графіки обмеження споживання через російські обстріли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Заходи обмеження споживання діятимуть у частині українських областей протягом дня.
Енергетики закликають споживати електроенергію ощадливо, коли вона з'являється за графіком.
Для споживачів запровадять такі обмеження:
06:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості;
06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1,5 до 2,5 черг).
Обмеження запроваджують через наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.
Через обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися.
Українців просять стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своєму регіоні.
Нагадаємо, що 30 жовтня у Дніпрі та Дніпропетровському районі запровадили екстрені відключення світла, через що звичайні графіки тимчасово припинили діяти.
Таке рішення ухвалили за розпорядженням "Укренерго".
Крім того, того ж дня вранці знеструмлення зачепили й столицю. На правому березі Києва сталася аварія на обладнанні одного з енергооб'єктів, який раніше зазнав пошкоджень внаслідок російських обстрілів.
Через це планові відключення електроенергії у цій частині міста тимчасово скасували до стабілізації ситуації.