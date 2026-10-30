На правому березі Києва не діють графіки відключень світла: у чому причина

На правому березі Києва вранці 30 жовтня сталася аварія на обладнанні пошкодженого російськими обстрілами енергооб'єкту. Графіки відключень світла тимчасово не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

У ДТЕК зазначили, що енергетики працюють на місцях і роблять все можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію.

Водночас на лівому березі столиці діють графіки.

Також графіки тимчасово не діють в Обухівському, Фастівському та Бучанському районах Київської області.