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На правому березі Києва не діють графіки відключень світла: у чому причина

09:34 30.10.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
На правому березі Києва не діють графіки відключень світла: у чому причина Фото: на правому березі Києва тимчасово не діють графіки відключень світла (Getty Images)
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На правому березі Києва вранці 30 жовтня сталася аварія на обладнанні пошкодженого російськими обстрілами енергооб'єкту. Графіки відключень світла тимчасово не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

У ДТЕК зазначили, що енергетики працюють на місцях і роблять все можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію.

Водночас на лівому березі столиці діють графіки.

Також графіки тимчасово не діють в Обухівському, Фастівському та Бучанському районах Київської області.

Нагадаємо, сьогодні, 30 жовтня, у низці областей України продовжили погодинні відключення електроенергії.

  • 06:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості;
  • 06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1,5 до 2,5 черг).

Масовані російські атаки на енергооб’єкти України та їх наслідки є причиною цього рішення.

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