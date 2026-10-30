Как 31 октября будут выключать свет: "Укрэнерго" вводит графики в части областей

Напомним, что 30 октября в Днепре и Днепропетровском районе ввели экстренные отключения света, из-за чего обычные графики временно прекратили действовать.

Такое решение было принято по распоряжению "Укрэнерго".

Кроме того, в тот же день утром обесточивание задело и столицу. На правом берегу Киева произошла авария на оборудовании одного из энергообъектов, который ранее получил повреждения в результате российских обстрелов.

Поэтому плановые отключения электроэнергии в этой части города временно отменили до стабилизации ситуации.