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Как 31 октября будут выключать свет: "Укрэнерго" вводит графики в части областей

18:40 30.10.2026 Пт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: графики отключения света будут действовать в Украине (Getty Images)

В субботу, 31 октября, в части областей Украины вынуждены будут ввести графики ограничения потребления из-за российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Меры по ограничению потребления будут действовать в части украинских областей в течение дня.

Энергетики призывают потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется по графику.

Для потребителей введут следующие ограничения:

  • 06:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности;

  • 06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1,5 до 2,5 очередей).

Ограничения вводятся из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.

Из - за обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться.

Украинцы просят следить за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своем регионе.

Напомним, что 30 октября в Днепре и Днепропетровском районе ввели экстренные отключения света, из-за чего обычные графики временно прекратили действовать.

Такое решение было принято по распоряжению "Укрэнерго".

Кроме того, в тот же день утром обесточивание задело и столицу. На правом берегу Киева произошла авария на оборудовании одного из энергообъектов, который ранее получил повреждения в результате российских обстрелов.

Поэтому плановые отключения электроэнергии в этой части города временно отменили до стабилизации ситуации.

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