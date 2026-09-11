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У JYSK пояснили, чи працюють їхні магазини в Україні під час тривог

16:16 11.09.2026 Пт
1 хв
У компанії зробили заяви після того, як в Україні з'явилися рівні тривог
aimg Іван Носальський aimg Марія Кучерявець
У JYSK пояснили, чи працюють їхні магазини в Україні під час тривог Ілюстративне фото: JYSK в Україні не працює під час тривог (Getty Images)
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Магазини JYSK в Україні закриваються як за "червоного", так і за "жовтого" рівня повітряних тривог.

Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі компанії.

У JYSK звернули увагу, що для них безпека співробітників та покупців залишається абсолютним пріоритетом.

"Наразі під час будь-якої повітряної тривоги, незалежно від рівня, наші магазини припиняють роботу, а персонал та покупці переходять до укриття чи безпечної зони", - додали в компанії.

Також у пресслужбі уточнили, що після чергових ударів росіян по ТЦ "Амстор" у Запоріжжі та ТЦ "Мануфактура" у Сумах роботу магазинів JYSK, які там знаходяться, призупинено.

Компанія оцінює масштаби пошкоджень та можливості відновлення роботи.

Рівні тривог

Нагадаємо, днями в Україні почали діяти два рівні повітряних тривог - "жовтий" та "червоний".

"Жовту" тривогу оголошують під час атаки російських безпілотників. При цьому "червону" - під час масованих ударів та ракетної загрози.

Частина київських торгових центрів уже оголосила про те, що вони продовжуватимуть роботу під час "жовтої" тривоги.

Також вчора, 10 вересня, кінотеатри Multiplex та "Оскар" заявили про те, що вони продовжуватимуть роботу при "жовтих" тривогах.

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