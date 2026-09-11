У JYSK пояснили, чи працюють їхні магазини в Україні під час тривог

Магазини JYSK в Україні закриваються як за "червоного", так і за "жовтого" рівня повітряних тривог.

Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі компанії.

У JYSK звернули увагу, що для них безпека співробітників та покупців залишається абсолютним пріоритетом.

"Наразі під час будь-якої повітряної тривоги, незалежно від рівня, наші магазини припиняють роботу, а персонал та покупці переходять до укриття чи безпечної зони", - додали в компанії.

Також у пресслужбі уточнили, що після чергових ударів росіян по ТЦ "Амстор" у Запоріжжі та ТЦ "Мануфактура" у Сумах роботу магазинів JYSK, які там знаходяться, призупинено.

Компанія оцінює масштаби пошкоджень та можливості відновлення роботи.

Рівні тривог

Нагадаємо, днями в Україні почали діяти два рівні повітряних тривог - "жовтий" та "червоний".

"Жовту" тривогу оголошують під час атаки російських безпілотників. При цьому "червону" - під час масованих ударів та ракетної загрози.