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JPMorgan может потерять около 1 млрд долларов из-за российского вторжения в Украину

Фото: Глава JPMorgan Джейми Даймон (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Глава JPMorgan Джейми Даймон предупредил, что банк может потерять около 1 млрд долларов из-за вторжения России в Украину. Банк с активами 3,7 трлн долларов обеспокоен вторичным воздействием войны на компании и страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В своем ежегодном письме акционерам председатель и главный исполнительный директор крупнейшего по размеру активов американского банка также призвал Соединенные Штаты увеличить свое военное присутствие в Европе и повторил призыв к ним разработать план обеспечения энергетической безопасности для себя и союзников.

Даймон не сообщил подробностей о сумме потенциальных убытков JPMorgan или сроках, но сказал, что банк обеспокоен вторичным воздействием российского вторжения в Украину на компании и страны.

"Америка должна быть готова к возможности затяжной войны в Украине с непредсказуемым исходом. Мы должны готовиться к худшему и надеяться на лучшее", - написал он.

Даймон обратился к отношениям между Соединенными Штатами и Китаем и сказал, что Соединенным Штатам следует модернизировать свою цепочку поставок, чтобы ограничить ее объем поставщиками в Соединенных Штатах или включить только "полностью дружественных союзников". Он призвал Соединенные Штаты присоединиться к Транстихоокеанскому партнерству (ТТП), одному из крупнейших международных торговых соглашений в мире.

Это 17-е письмо Даймона на посту генерального директора. Хотя Даймон не единственный генеральный директор крупного американского банка, который пишет подобные письма, его письма стали обязательными для чтения среди элиты Уолл-стрит и политиков из-за того, как они отражают его политические и экономические идеи.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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