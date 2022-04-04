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JPMorgan може втратити близько 1 млрд доларів через російське вторгнення в Україну

Фото: Глава JPMorgan Джеймі Даймон (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Глава JPMorgan Джеймі Даймон попередив, що банк може втратити близько 1 млрд доларів через вторгнення Росії в Україну. Банк з активами 3,7 трлн доларів стурбований вторинним впливом війни на компанії і країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У своєму щорічному листі акціонерам голова і головний виконавчий директор найбільшого за розміром активів американського банку також закликав Сполучені Штати збільшити свою військову присутність в Європі і повторив заклик до них розробити план забезпечення енергетичної безпеки для себе і союзників.

Даймон не повідомив подробиць про суму потенційних збитків JPMorgan або терміни, але сказав, що банк стурбований вторинним впливом російського вторгнення в Україну на компанії і країни.

"Америка повинна бути готова до можливості затяжної війни в Україні з непередбачуваним результатом. Ми повинні готуватися до гіршого і сподіватися на краще", - написав він.

Даймон звернувся до відносин між Сполученими Штатами і Китаєм і сказав, що Сполученим Штатам слід модернізувати свій ланцюжок поставок, щоб обмежити її обсяг постачальниками в Сполучених Штатах або включити тільки "повністю дружніх союзників". Він закликав Сполучені Штати приєднатися до Транстихоокеанського партнерства( ТТП), однієї з найбільших міжнародних торгових угод у світі.

Це 17-й лист Даймона на посаді генерального директора. Хоча Даймон не єдиний генеральний директор великого американського банку, який пише подібні листи, його листи стали обов'язковими для читання серед еліти Уолл-стріт і політиків через те, як вони відображають його політичні та економічні ідеї.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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