UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

JP Morgan готов финансировать Суперлигу. Выделит 6 млрд долларов

Автор: РБК-Украина

Американский инвестиционно-банковский гигант JP Morgan Chase подтвердил готовность финансировать Европейскую Суперлигу. Ожидается, что банк выделит около 6 млрд долларов.

Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что сегодня представитель JP Morgan подтвердил сделку.

"Я могу подтвердить, что мы финансируем сделку, но на данный момент у меня нет дальнейших комментариев", - отметил он.

В то же время ожидается, что банк предоставит около 6 млрд долларов финансирования для Европейской Суперлиги, которая может стартовать "в кратчайшие сроки".

Напомним, ранее уже стало известно, что УЕФА из-за Европейской Суперлиги реформирует Лигу чемпионов, и новый формат стартует уже с 2024 года. Ожидается, что число участников Лиги чемпионов расширят до 36, группового этапа больше не будет.

Также сообщалось, что Суперлига уже подала в суд на ФИФА и УЕФА из-за планов ассоциаций. Клубы-учредители могут лишиться права выступать в национальных и международных турнирах под эгидой УЕФА.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины УЕФАбанкиФутбол
Читайте также
"Тоттенхэм" уволил Моуриньо с поста главного тренера
Прогноз погоды