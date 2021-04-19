JP Morgan готов финансировать Суперлигу. Выделит 6 млрд долларов

Американский инвестиционно-банковский гигант JP Morgan Chase подтвердил готовность финансировать Европейскую Суперлигу. Ожидается, что банк выделит около 6 млрд долларов.
Об этом пишет The Guardian.
Сообщается, что сегодня представитель JP Morgan подтвердил сделку.
"Я могу подтвердить, что мы финансируем сделку, но на данный момент у меня нет дальнейших комментариев", - отметил он.
В то же время ожидается, что банк предоставит около 6 млрд долларов финансирования для Европейской Суперлиги, которая может стартовать "в кратчайшие сроки".
Напомним, ранее уже стало известно, что УЕФА из-за Европейской Суперлиги реформирует Лигу чемпионов, и новый формат стартует уже с 2024 года. Ожидается, что число участников Лиги чемпионов расширят до 36, группового этапа больше не будет.
Также сообщалось, что Суперлига уже подала в суд на ФИФА и УЕФА из-за планов ассоциаций. Клубы-учредители могут лишиться права выступать в национальных и международных турнирах под эгидой УЕФА.