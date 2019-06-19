JIT назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17

Международная следственная группа (JIT) назвала имена четырех подозреваемых в причастности к сбитию самолета рейса МН17 в 2014 году. Об этом сообщает NOS.

По версии следствия, подозреваемые в катастрофе МН17:

Сергей Дубинский (позывной "Хмурый") - глава разведки "ДНР" ветеран ГРУ РФ. Его считают организатором боевого применения установки.

Игорь Гиркин (позывной "Стрелков") - министр обороны "ДНР". Утром 18 июля принимал участие в разговоре с Дубинским, который связан с эвакуацией установки "Бук" с подконтрольной сепаратистам территории Украины обратно в Россию. Вероятно, Стрелков также был полностью осведомлен о поставке "Бука" из России.

Олег Пулатов (позывной "Гюрза") - подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск. Причастен к перевозке "Бука" и организации охраны района падения обломков сбитого самолета. Считается, что он был возле установки в момент пуска.

Леонид Харченко (позывной "Крот") - гражданин Украины, командир разведывательного батальона в "2-м отделе ГРУ ДНР", причастен к охране установки "Бук" в районе места пуска на юг от Снежного. Возможно, он также координировал транспортировку "Бука" из Донецка к месту пуска и дальнейшей эвакуации "Бука" в Россию.

Также отметим, что сегодня в отчете Bellingcat речь шла о 12 причастных к катастрофе МН17. До этого JIT заявила, что для сбития MH17 была использована ракета BUK TELAR и что она принадлежит 53-й зенитной ракетной бригаде, которая является подразделением российской армии в Курске Российской Федерации.

Добавим, рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит у Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014. В результате инцидента погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.