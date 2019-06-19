JIT назвала імена чотирьох підозрюваних у катастрофі МН17

Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році. Про це повідомляє NOS.

За версією слідства, підозрювані у катастрофі МН17:

Сергій Дубинський (позивний "Хмурий") - голова розвідки "ДНР", ветеран ГРУ РФ. Його вважають організатором бойового застосування установки.

Ігор Гіркін (позивний "Стрєлков") - міністр оборони "ДНР". Вранці 18 липня брав участь у розмові з Дубинським, який пов'язаний з евакуацією установки "Бук" з підконтрольної сепаратистам території України назад до Росії. Ймовірно, Стрелков також був повністю обізнаний про постачання "Бука" з Росії.

Олег Пулатов (позивний "Гюрза") - підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ. Причетний до перевезення "Бука" й організації охорони району падіння уламків збитого літака. Вважається, що він був біля установки в момент пуску.

Леонід Харченко (позивний "Кріт") - громадянин України, командир "розвідувального батальйону у "2-му відділі ГРУ ДНР", причетний до охорони установки "Бук" в районі місця пуску на південь від Сніжного. Можливо, він також координував транспортування "Бука" з Донецька до місця пуску і подальшу евакуацію "Бука" в Росію.

Також зазначимо, що сьогодні у звіті Bellingcat йшлося про 12 причетних до катастрофи МН17. До цього JIT заявила, що для збивання MH17 була використана ракета BUK TELAR і що вона належить 53-ї зенітної ракетної бригади, яка є підрозділом російської армії в Курську Російської Федерації.

Додамо, рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті інциденту загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.