Javelin в дії. Українські військові знищили танк окупантів (відео)

Українські військові змогли знищити танк окупантів. Для цього ЗСУ використали протитанковий ракетний комплекс Javelin.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.
"Горить-палає танк російських окупантів", - йдеться у повідомленні.
Росіяни спробували атакувати позиції українських військових, але отримали потужну відповідь.
"Лише подивіться, як ефективно та ефектно наші хлопці працюють з ПТРК Javelin", - додали наостанок.
Нагадаємо, що українські військові знищили російський БТР в окупованих Олешках.
Також нещодавно бійці спецназу "Альфа" одним ударом знищили одразу три БМП окупантів на Харківському напрямку.
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