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Javelin в действии. Украинские военные уничтожили танк оккупантов (видео)

Фото: Украинские военные уничтожили танк оккупантов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные смогли уничтожить танк оккупантов. Для этого ВСУ использовали противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

"Горит-полыхает танк российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Россияне попытались атаковать позиции украинских военных, но получили сильный ответ.

"Только посмотрите, как эффективно и эффектно ребята работают с ПТРК Javelin", - добавили напоследок.

Напомним, что украинские военные уничтожили российский БТР в оккупированных Олешках.

Также недавно бойцы спецназа "Альфа" одним ударом уничтожили сразу три БМП оккупантов на Харьковском направлении.

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