Javelin в действии. Украинские военные уничтожили танк оккупантов (видео)

Украинские военные смогли уничтожить танк оккупантов. Для этого ВСУ использовали противотанковый ракетный комплекс Javelin.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.
"Горит-полыхает танк российских оккупантов", - говорится в сообщении.
Россияне попытались атаковать позиции украинских военных, но получили сильный ответ.
"Только посмотрите, как эффективно и эффектно ребята работают с ПТРК Javelin", - добавили напоследок.
Напомним, что украинские военные уничтожили российский БТР в оккупированных Олешках.
Также недавно бойцы спецназа "Альфа" одним ударом уничтожили сразу три БМП оккупантов на Харьковском направлении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.