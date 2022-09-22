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James Webb сделал впечатляющие фотографию Нептуна: яркие кадры

Новина українською →
Четверг 22 сентября 2022 12:30
James Webb сделал впечатляющие фотографию Нептуна: яркие кадры Фото: James Webb сделал впечатляющую фотографию Нептуна (twitter.com/NASAWebb)
Автор: Сергей Пышкин

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба сделал уникальные кадры Нептуна. Новые фотографии являются самыми четкими снимками планеты-гиганта за последние 30 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу James Webb.

На изображении Нептун выглядит как затемненная область с тонкими обручами пыли и россыпью спутников.

Как утверждают астрономы, на кадре можно увидеть призрачные кольца планеты, недоступные для наблюдения с тех пор, как Вояджер-2 зафиксировал их в 1989 году. Также снимок показал полосу облаков вокруг известного вихря на южном полюсе планеты.

Фото: James Webb сделал впечатляющую фотографию Нептуна (webbtelescope.org)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что James Webb также недавно сделал свои первые фотографии Красной планеты.

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