Американский орбитальный телескоп James Webb сделал партию новых изображений Юпитера и некоторых его спутников. Кадры были сделаны в качестве тестов перед полноценной эксплуатацией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог NASA.

Фотографию самой большой планеты Солнечной системы телескоп сделал благодаря камере ближнего инфракрасного диапазона во время тестов прибора. Инженеры James Webb проводили юстировку, проверяли работу научных приборов и других систем обсерватории.

Фото: James Webb показал уникальные фотографии Юпитера и его спутников (blogs.nasa.gov)

"В сочетании с изображениями глубокого поля, опубликованными на днях, эти изображения Юпитера демонстрируют полное понимание того, что может наблюдать Уэбб - от самых слабых, самых дальних наблюдаемых галактик до планет на нашем собственном космическом заднем дворе", - заявил ученый Брайан Холлер.

На фотографии можно увидеть большое красное пятно, тень спутника Европа, кольца, а также другие спутники Юпитера: Метиду и Фиву.

Фото: James Webb показал уникальные фотографии Юпитера и его спутников (blogs.nasa.gov)