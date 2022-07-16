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James Webb показал уникальные фотографии Юпитера и его спутников

Новина українською →
Суббота 16 июля 2022 15:56
James Webb показал уникальные фотографии Юпитера и его спутников Фото: James Webb показал уникальные фотографии Юпитера и его спутников (twitter.com/NASAWebb)
Автор: Сергей Пышкин

Американский орбитальный телескоп James Webb сделал партию новых изображений Юпитера и некоторых его спутников. Кадры были сделаны в качестве тестов перед полноценной эксплуатацией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог NASA.

Фотографию самой большой планеты Солнечной системы телескоп сделал благодаря камере ближнего инфракрасного диапазона во время тестов прибора. Инженеры James Webb проводили юстировку, проверяли работу научных приборов и других систем обсерватории.

James Webb показал уникальные фотографии Юпитера и его спутников

Фото: James Webb показал уникальные фотографии Юпитера и его спутников (blogs.nasa.gov)

"В сочетании с изображениями глубокого поля, опубликованными на днях, эти изображения Юпитера демонстрируют полное понимание того, что может наблюдать Уэбб - от самых слабых, самых дальних наблюдаемых галактик до планет на нашем собственном космическом заднем дворе", - заявил ученый Брайан Холлер.

На фотографии можно увидеть большое красное пятно, тень спутника Европа, кольца, а также другие спутники Юпитера: Метиду и Фиву.

James Webb показал уникальные фотографии Юпитера и его спутников

Фото: James Webb показал уникальные фотографии Юпитера и его спутников (blogs.nasa.gov)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Китай может начать космическую миссию к самой горячей планете Солнечной системы в 2026 году.

Между тем NASA приостанавливает полеты вертолета Ingenuity на Красной планете из-за сезонов пыли и зимы.

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