Американський орбітальний телескоп James Webb зробив партію нових зображень Юпітера та деяких його супутників. Кадри були зроблені в якості тестів перед повноцінною експлуатацією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог NASA.

Фотографію найбільшої планети Сонячної системи телескоп зробив завдяки камері ближнього інфрачервоного діапазону під час тестів приладу. Інженери James Webb проводили юстування, перевіряли роботу наукових приладів й інших систем обсерваторії.

Фото: James Webb показав унікальні фотографії Юпітера та його супутників (blogs.nasa.gov)

"У поєднанні із зображеннями глибокого поля, опублікованими днями, ці зображення Юпітера демонструють повне розуміння того, що може спостерігати Вебб - від найслабших, найдальших галактик, що спостерігаються, до планет на нашому власному космічному задньому дворі", - заявив вчений Брайан Холлер.

На фотографії можна побачити Велику червону пляму, тінь супутника Європа, кільця, а також інші супутники Юпітера: Метіду й Фіву.

Фото: James Webb показав унікальні фотографії Юпітера та його супутників (blogs.nasa.gov)