ru ua
Сб, 16 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

James Webb показав унікальні фотографії Юпітера та його супутників

Новость на русском →
Субота 16 липня 2022 15:56
James Webb показав унікальні фотографії Юпітера та його супутників Фото: James Webb показав унікальні фотографії Юпітера та його супутників (twitter.com/NASAWebb)
Автор: Сергій Пишкін

Американський орбітальний телескоп James Webb зробив партію нових зображень Юпітера та деяких його супутників. Кадри були зроблені в якості тестів перед повноцінною експлуатацією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог NASA.

Фотографію найбільшої планети Сонячної системи телескоп зробив завдяки камері ближнього інфрачервоного діапазону під час тестів приладу. Інженери James Webb проводили юстування, перевіряли роботу наукових приладів й інших систем обсерваторії.

James Webb показав унікальні фотографії Юпітера та його супутників

Фото: James Webb показав унікальні фотографії Юпітера та його супутників (blogs.nasa.gov)

"У поєднанні із зображеннями глибокого поля, опублікованими днями, ці зображення Юпітера демонструють повне розуміння того, що може спостерігати Вебб - від найслабших, найдальших галактик, що спостерігаються, до планет на нашому власному космічному задньому дворі", - заявив вчений Брайан Холлер.

На фотографії можна побачити Велику червону пляму, тінь супутника Європа, кільця, а також інші супутники Юпітера: Метіду й Фіву.

James Webb показав унікальні фотографії Юпітера та його супутників

Фото: James Webb показав унікальні фотографії Юпітера та його супутників (blogs.nasa.gov)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Китай може розпочати космічну місію до найгарячішої планети Сонячної системи у 2026 році.

Тим часом NASA призупиняє польоти гелікоптера Ingenuity на Червоній планеті через сезони пилу та зиму.

Читайте РБК-Україна в Google News
NASA
NEWS
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року