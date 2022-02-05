James Webb определился с первым объектом исследований. Он расположен в Большой Медведице

Первой целью для исследования телескопа станет звезда HD 84406, которая расположена в созвездии Большой медведицы. Однако, полученные данные не будут использоваться в научных целях. В то же время это поможет аппарату откалибровать собственные 18 сегментов 6,5-метрового зеркала.

Кадры звезды будут сделаны благодаря камере ближнего инфракрасного диапазона (NIRcam), которая должна для начала остыть до рабочей температуры -153 градусов.

Инженеры управления будут выравнивать сегменты зеркала телескопа, пока камера будет наблюдать за звездой. В конце концов это должна получиться идеальная поверхность, впрочем, процесс калибровки продлится почти до конца апреля.

Уже после этого начнется налаживание научных инструментов James Webb, которые помогут ему исследовать самые отдаленные уголки Вселенной.

Первые полноценные изображения телескопа будут опубликованы уже в июне-июле 2022 года.