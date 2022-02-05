James Webb визначився з першим об'єктом досліджень. Він розташований у Великій Ведмедиці

Першою ціллю для дослідження телескопу стане зірка HD 84406, яка розташована у сузір'ї Великої ведмедиці. Однак, отримані дані не використовуватимуться в наукових цілях. Водночас це допоможе апарату відкалібрувати власні 18 сегментів 6,5-метрового дзеркала.

Кадри зірки будуть зроблені завдяки камері ближнього інфрачервоного діапазону (NIRcam), яка повинна для початку охолонути до робочої температури -153 градусів.

Інженери управління вирівнюватимуть сегменти дзеркала телескопу, поки камера спостерігатиме за зіркою. Зрештою це повинна вийти ідеальна поверхня, втім процес калібрування триватиме майже до кінця квітня.

Вже після цього почнеться налагодження наукових інструментів James Webb, які допоможуть йому досліджувати найвіддаленіші куточки Всесвіту.

Перші повноцінні зображення телескопу будуть опубліковані вже в червні-липні 2022 року.