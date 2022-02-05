James Webb определился с первым объектом исследований. Он расположен в Большой Медведице

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) успешно активировали научные приборы телескопа James Webb. Также определили его первую цель для исследования.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space .

Первой целью для исследования телескопа станет звезда HD 84406, которая расположена в созвездии Большой медведицы. Однако, полученные данные не будут использоваться в научных целях. В то же время это поможет аппарату откалибровать собственные 18 сегментов 6,5-метрового зеркала.

Кадры звезды будут сделаны благодаря камере ближнего инфракрасного диапазона (NIRcam), которая должна для начала остыть до рабочей температуры -153 градусов.

Star light, star bright…the first star Webb will see is HD 84406, a Sun-like star about 260 light years away. While it will be too bright for Webb to study once the telescope is in focus, it’s a perfect target for Webb to gather engineering data & start mirror alignment. pic.twitter.com/DleVjDZz8B — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 28, 2022

Инженеры управления будут выравнивать сегменты зеркала телескопа, пока камера будет наблюдать за звездой. В конце концов это должна получиться идеальная поверхность, впрочем, процесс калибровки продлится почти до конца апреля.

Уже после этого начнется налаживание научных инструментов James Webb, которые помогут ему исследовать самые отдаленные уголки Вселенной.

Первые полноценные изображения телескопа будут опубликованы уже в июне-июле 2022 года.