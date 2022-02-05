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James Webb определился с первым объектом исследований. Он расположен в Большой Медведице

Новина українською →
Суббота 05 февраля 2022 17:39
James Webb определился с первым объектом исследований. Он расположен в Большой Медведице Фото: James Webb будет изучать звезду, расположенную в Большой Медведице (twitter.com/NASAWebb)
Автор: Сергей Пышкин

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) успешно активировали научные приборы телескопа James Webb. Также определили его первую цель для исследования.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.

Первой целью для исследования телескопа станет звезда HD 84406, которая расположена в созвездии Большой медведицы. Однако, полученные данные не будут использоваться в научных целях. В то же время это поможет аппарату откалибровать собственные 18 сегментов 6,5-метрового зеркала.

Кадры звезды будут сделаны благодаря камере ближнего инфракрасного диапазона (NIRcam), которая должна для начала остыть до рабочей температуры -153 градусов.

Инженеры управления будут выравнивать сегменты зеркала телескопа, пока камера будет наблюдать за звездой. В конце концов это должна получиться идеальная поверхность, впрочем, процесс калибровки продлится почти до конца апреля.

Уже после этого начнется налаживание научных инструментов James Webb, которые помогут ему исследовать самые отдаленные уголки Вселенной.

Первые полноценные изображения телескопа будут опубликованы уже в июне-июле 2022 года.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все интересные подробности обсерватории James Webb почему она настолько важна для изучения Вселенной и почему ее запуск переносили в течение более чем 14 лет.

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