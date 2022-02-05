James Webb визначився з першим об'єктом досліджень. Він розташований у Великій Ведмедиці

Фахівці Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) успішно активували наукові прилади телескопу James Webb. Також визначили його першу ціль для дослідження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space .

Першою ціллю для дослідження телескопу стане зірка HD 84406, яка розташована у сузір'ї Великої ведмедиці. Однак, отримані дані не використовуватимуться в наукових цілях. Водночас це допоможе апарату відкалібрувати власні 18 сегментів 6,5-метрового дзеркала.

Кадри зірки будуть зроблені завдяки камері ближнього інфрачервоного діапазону (NIRcam), яка повинна для початку охолонути до робочої температури -153 градусів.

Star light, star bright…the first star Webb will see is HD 84406, a Sun-like star about 260 light years away. While it will be too bright for Webb to study once the telescope is in focus, it’s a perfect target for Webb to gather engineering data & start mirror alignment. pic.twitter.com/DleVjDZz8B — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 28, 2022

Інженери управління вирівнюватимуть сегменти дзеркала телескопу, поки камера спостерігатиме за зіркою. Зрештою це повинна вийти ідеальна поверхня, втім процес калібрування триватиме майже до кінця квітня.

Вже після цього почнеться налагодження наукових інструментів James Webb, які допоможуть йому досліджувати найвіддаленіші куточки Всесвіту.

Перші повноцінні зображення телескопу будуть опубліковані вже в червні-липні 2022 року.