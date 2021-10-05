ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

J&J обратилась к FDA с просьбой разрешения на ревакцинацию

Новина українською →
США , Вторник 05 октября 2021 14:55
J&J обратилась к FDA с просьбой разрешения на ревакцинацию Фото: J & J обратился к FDA с просьбой разрешения на ревакцинацию (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Johnson & Johnson обратилась в Управление продовольствия и медикаментов (FDA) с просьбой разрешить проведение ревакцинации. Встреча с экспертом управления назначена на 15 октября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Johnson & Johnson отмечает, что согласно результатам последнего исследования, ревакцинация ее препаратом, что была сделана через 56 дней после первой дозы - обеспечивает 94% защиту от симптоматического коронавируса и 100% защиту от тяжелого заболевания после 14 дней с момент введения бустеру.

Добавим, что FDA уже разрешило ревакцинацию препаратом, разработанным Pfizer/BioNTech, среди людей в возрасте от 65 лет и старше, а также среди людей из группы риска.

Moderna, со своей стороны, в прошлом месяце также обратилась к управлению с просьбой разрешить ревакцинацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина Коронавирус
NEWS
Штормовое предупреждение: где будет сильный ветер
Штормовое предупреждение: где будет сильный ветер
DAILY
Виталий Кличко: Я буду вести УДАР на следующие парламентские выборы
Сергей Щербина, Ульяна Безпалько Виталий Кличко: Я буду вести УДАР на следующие парламентские выборы